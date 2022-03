Wüst kijkt uit naar afscheid in Thialf: 'Eerst handjes op de rug, dan in de lucht'

Dat Thialf dit weekend voor het eerst in twee jaar is uitverkocht, is voor Wüst een droom. "Daar ga ik nog het meest van genieten, van al die schaatsfans op de tribune. Misschien stap ik zaterdag op het ijs en overvalt het me en kan ik amper meer schaatsen. Het wordt in ieder geval een droomafscheid in een uitverkocht Thialf."

Historisch goud in Peking

In Peking won de 35-jarige Wüst haar zesde gouden olympische medaille door de 1.500 meter op haar naam te schrijven. Daardoor heeft ze nu bij vijf opeenvolgende Winterspelen een gouden medaille behaald. In totaal heeft Wüst twaalf olympische medailles in haar bezit: zes gouden, vijf zilveren en een bronzen.