Verkiezing Gouden Bal op de schop na commotie rondom winnaar Messi

De opzet van de Gouden Bal voor beste voetballer en voetbalster van de wereld gaat op de schop. Voortaan wordt de prijs uitgereikt op basis van de prestaties in een seizoen in plaats van in een kalenderjaar.

In de criteria komt ook te staan dat individuele prestaties van een voetballer en voetbalster zwaarder wegen dan collectieve prestaties, zoals de gewonnen prijzen met een club of land. France Football wil ook dat er puur wordt gekeken naar iemands prestaties in één seizoen in plaats van gedurende zijn of haar hele carrière.

"De Ballon d'Or is geen stilleven, maar juist iets wat heel erg leeft. Een prijs die zich bevindt in de grote kloof tussen traditie en moderniteit", zegt hoofdredacteur Pascal Ferré. "We vinden dat we de Ballon d'Or dit jaar moeten evolueren, om na 65 edities ervoor te zorgen dat deze trofee zijn status behoudt."