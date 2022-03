Na wateroverlast Limburg ook vergoeding overheid voor verzekerbare schade

Het kabinet komt gedupeerden van de wateroverlast in Limburg en Noord-Brabant tegemoet. Kort na de overstromingen, juli vorig jaar, werd al bekend dat getroffenen een tegemoetkoming van de overheid kunnen krijgen als hun schade niet te verzekeren was.

Bij de afhandeling van de meldingen is nu gebleken dat in 800 tot 900 gevallen schade is veroorzaakt door extreem zware regenval of door overlopende beken en geulen die redelijkerwijs wel te verzekeren was, maar waarvoor de getroffenen toch niet verzekerd waren. Dat zou betekenen dat deze groep geen vergoeding krijgt.

Vanwege de uitzonderlijke situatie, de grote schade en het leed dat de wateroverlast heeft veroorzaakt, heeft het kabinet nu besloten dat er een eenmalige tegemoetkoming komt voor schade die redelijkerwijs verzekerbaar was.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, die de schaderegeling uitvoert, heeft tot nu toe 15,6 miljoen euro betaald aan 663 gedupeerden. De dienst gaat nu dus ook naar de meldingen kijken die eerst niet aan de voorwaarden voldeden.