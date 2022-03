Snowboarders stuiten op Chinese opmars: 'Plotseling zijn ze daar en snel'

Vos: "We hebben er samen zo hard voor gewerkt, dus ik gun het haar zo erg", zegt hij. "Ik had haar graag op het podium zien staan, maar aan de andere kant: dat is sport."

Toch blikt de 24-jarige ook met minder positieve gevoelens terug op de dagen in Peking. Het liefst had hij zijn vriendin Lisa Bunschoten ook met een medaille om haar nek huiswaarts zien keren.

Een zichtbaar geëmotioneerde Bunschoten wist niet waar ze moest beginnen na afloop van haar verloren runs op de banked slalom. De 26-jarige snowboardster had zich volledig op dat onderdeel gestort, daar waar ze in Pyeonchang in 2018 nog het brons veroverde.

Het mocht niet baten, ze werd uiteindelijk zevende. "Ik heb alles gegeven", verzuchtte Bunschoten. "Ik was voor mijn gevoel best goed aan het rijden en in de trainingen ging het ook goed. Ik had de tweede trainingstijd, maar het is niet genoeg."

China overheerst

Een handvol Chinese snowboarders gooide roet in het eten van de Nederlandse. De afgelopen jaren heeft ze op grote internationale wedstrijden niet tegen de Chinese vrouwen gestreden en plotseling verschijnen daar op de plekken 2, 3, 4, én 5 Chinese namen in het eindklassement van de banked slalom.

"Die zijn er opeens en ze zijn sterk en snel", zegt Bunschoten over haar Chinese concurrentie.

Ook bij de wedstrijd van Vos was het de Chinees Zhongwei Wu die hem voorbleef. "Uiteindelijk, als ik het zo bekijk, had ik met het veld (deelnemersveld, red.) dat ik het hele jaar had goud gewonnen. Er is nu een Chinees opgedoken, zo zie je toch maar weer dat het de Spelen zijn. Dat soort verrassingen zitten erin."