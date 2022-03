El Khayati moet dolend Willem II voor degradatie behoeden

Nasser El Khayati gaat het dolende Willem II helpen in de strijd tegen degradatie. De 33-jarige aanvallende middenvelder, voormalig publiekslieveling van ADO Den Haag, heeft een contract getekend in Tilburg tot het einde van het seizoen.

De Tilburgers zitten in zwaar weer: na een bijzonder slechte reeks - slechts één overwinning (tegen RKC) in achttien wedstrijden - staan ze vijftiende in de eredivisie. Dat kostte trainer Fred Grim en technisch directeur Joris Mathijsen deze week de kop.

Vorig jaar gedegradeerd met ADO

El Khayati kwam eind vorig seizoen voor het laatst in actie. Hij degradeerde met ADO Den Haag uit de eredivisie. Hij was halverwege afgelopen seizoen teruggekeerd bij de club om ze in de eredivisie te houden.