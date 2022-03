Accijnzen brandstof per 1 april omlaag, hogere compensatie voor laagste inkomens

Het kabinet heeft besloten tot een pakket aan maatregelen dat de energieprijzen moet dempen om de koopkracht te verbeteren. Er is 2,8 miljard euro mee gemoeid. De steun duurt in ieder geval een half jaar.

Minima krijgen een hogere tegemoetkoming via de gemeenten voor de hoge energierekening. Het eerder toegezegde bedrag van 200 euro wordt verhoogd met 600 euro tot een totaal van 800 euro. "Het is belangrijk dat deze mensen zo snel mogelijk hun geld krijgen zodat ze hun energierekening kunnen betalen", zegt minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De prijs voor benzine bestaat nu voor ongeveer de helft uit accijnzen en btw, en de prijs voor diesel voor zo'n 40 procent. De accijns wordt per 1 april verlaagd met 17 cent per liter loodvrije benzine en 11 cent per liter diesel.

Aan de pomp

Staatssecretaris Van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) zegt dat de snelheid van het besluit niet alleen te maken heeft met de hoge prijzen aan de pomp. "Ook in België zijn dit soort maatregelen aangekondigd. De verschillen in de grensstreek moeten niet te groot worden."

De btw op energie, dus gas en elektriciteit, zit nu nog in het hoge tarief van 21 procent. Die gaat per 1 juli omlaag naar 9 procent.

"We worden als Nederland armer, want wat we inkopen als land wordt duurder", zegt Van Gennip. "We kunnen niet alle mensen compenseren, dus richten we ons op de gezinnen met de laagste en middeninkomens."