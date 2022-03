Gemeenten staan voor flinke opgave bij opvang vluchtelingen Oekraïne

De opvang van vluchtelingen uit Oekraïne is voor een aantal gemeenten een flinke opgave. Alle 25 veiligheidsregio's in Nederland hebben afgesproken elk 2000 vluchtelingen uit Oekraïne op te nemen. Duizend de komende twee weken, en een paar weken later nog eens hetzelfde aantal.

Vannacht hebben 3000 Oekraïense vluchtelingen overnacht in opvanglocaties die op verschillende plekken in Nederland zijn opgezet. In totaal zijn er nu 6000 tijdelijke opvangplekken in onder meer sport- en evenementenhallen.

Dat betekent dat er op dit moment voldoende opvang is, zei staatssecretaris voor Asiel Eric van der Burg vanmorgen. "Maar we moeten veel meer plekken klaarzetten, want er gaan veel meer mensen komen." Voor een aantal gemeenten is dat een hele uitdaging.

Nog weinig duidelijk

Zo is het bij de zes gemeenten in Flevoland nog niet duidelijk wat er concreet gedaan wordt aan opvang voor Oekraïense vluchtelingen, meldt Omroep Flevoland. De omroep heeft de gemeenten hier vragen over gesteld, maar er waren nog weinig concrete antwoorden.

De gemeenten Urk, Dronten, Zeewolde en Almere laten weten nog te inventariseren waar ze vluchtelingen kunnen opvangen binnen hun gemeente. Ook worden er nog geen aantallen genoemd. Noordoostpolder zegt op hun website wel dat de mogelijkheid wordt onderzocht om vluchtelingen in hotels op te vangen

In Drenthe maakt de gemeente Emmen zich klaar voor de opvang van 300 Oekraïense vluchtelingen. Ze worden ondergebracht op een vakantiepark en in een voormalig hotel. Wanneer de eerste eerste vluchtelingen aankomen is nog niet bekend. "We bereiden ons voor op de vraag, we wachten af hoe de gecoördineerde instroom gaat lopen", zegt wethouder Raymond Wanders tegen RTV Drenthe.