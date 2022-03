Eerste testrondjes Verstappen in Bahrein: 'Morgen iets nieuws aan de auto'

Max Verstappen heeft zijn eerste testronden op het circuit van Bahrein, de locatie waar over een week het nieuwe Formule 1-seizoen van start gaat, erop zitten. In de ochtendsessie kwam hij tot 45 ronden, vanmiddag komt hij weer de baan op.

Verstappen rijdt eerste testrondjes in Bahrein in nieuwe Red Bull-wagen - NOS

Van het Mercedes-team, dat vorig seizoen voor de achtste keer in successie de constructeurstitel voor zich opeiste, kwam alleen aanwinst George Russell in actie. Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton hield zijn kruit nog even droog. Tot snelle tijden kwam Russell overigens niet.

Pérez heeft veel zin in de komende weken. "Het wordt een heel boeiende seizoenstart omdat iedereen nog zo veel over de auto moet leren. Dat geldt voor elk team. Ik denk dat we allemaal misschien wel een stuk of tien races nodig hebben om alles te doorgronden, om te weten hoe de auto's zich in de race gedragen, of je makkelijk kunt inhalen en hoe sterk de slipstream is. De eerste races worden leuk."

Wit vel

Zo denkt Red Bull-teambaas Christian Horner er ook over. "Iedereen is met een wit vel begonnen, waardoor je tien behoorlijk verschillende auto's ziet. Ferrari heeft erg overtuigende testsessies tot nu toe, maar alle auto's ondergaan dit jaar nog een enorme groeispurt. De doorontwikkeling zal in een enorm tempo gaan."

Hij benadrukte dat Red Bull de eerste twee testdagen in Bahrein vooral aangrijpt voor het afstellen van de wagens voor volgend weekend. "Pas in de kwalificatie krijg je echt een eerste indruk van wie het sterkst is."