GGD gaat vanaf maandag ook prikken met Novavax-vaccin

Vanaf maandag is het mogelijk om bij de GGD een prik te krijgen met het Novavax-vaccin. Het is een eiwitvaccin en daardoor een alternatief voor mensen die geen mRNA-vaccin (BioNTech/Pfizer en Moderna) of vectorvaccin (Janssen) willen.

Novavax biedt na twee prikken een bescherming van 60 tot 90 procent tegen ziekte, meldt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Maar er zijn nog geen precieze gegevens bekend over de bescherming tegen de delta- en omikronvariant van het coronavirus. Novavax wordt niet gebruikt als booster.

Toenmalig volksgezondheidsminister De Jonge maakte in december bekend dat het vaccin beschikbaar zou komen voor een beperkte groep.

'Bij voorkeur ander vaccin'

De Gezondheidsraad keurde het vaccin goed, maar voegde eraan toe dat mensen bij voorkeur vaccins van Pfizer/BioNTech of Moderna moeten krijgen, omdat er bij die vaccins meer onderzoek is gedaan naar bijwerkingen en de werkzaamheid tegen nieuwe virusvarianten.

Maar sommige mensen vinden het geen prettig idee dat ze een vaccin krijgen waarbij genetisch materiaal wordt ingespoten. Voor die groep is Novavax een alternatief.

Wie een prik met Novavax wil, kan daarvoor vanaf vandaag een afspraak maken bij de GGD. De overheid heeft in totaal 840.000 doses ingekocht. Het vaccin is op een beperkt aantal locaties beschikbaar.