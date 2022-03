Europese Commissie onderzoekt advertentie-afspraken tussen Google en Facebook

De Europese Commissie is begonnen met een onderzoek naar afspraken tussen online advertentiegrootmachten Google en Meta. Ook het Verenigd Koninkrijk heeft een onderzoek geopend. De zaken sluiten aan in een lange rij onderzoeken naar machtsmisbruik bij 's werelds grootste technologiebedrijven.

De deal die onder de loep ligt, wordt 'Jedi Blue' genoemd. In Amerika loopt al sinds eind 2020 een onderzoek hiernaar. Meta - het moederbedrijf van Facebook en Instagram - en Google worden ervan beschuldigd samen te werken om hun bedrijven groter te maken, en advertentiewinsten te verdelen. Op die manier kan concurrentie op hun markt uit de weg geruimd worden.

In een reactie zegt Meta dat dergelijke deals juist zorgen voor meer concurrentie; zoals altijd belooft het mee te werken aan de onderzoeken. Google was niet direct bereikbaar voor commentaar.

Nadelig voor de consument

"Veel uitgevers zijn afhankelijk van online advertenties om hun content te kunnen bekostigen", zegt Margrethe Vestager, bij de Europese Commissie verantwoordelijk voor mededinging. "Als ons vermoeden wordt bevestigd, dan betekent dit dat de deal tussen Meta en Google de onderlinge concurrentie verstoort en dat is nadelig voor allerlei partijen en uiteindelijk de consument."

Het openen van een formeel onderzoek is een eerste stap in een juridische procedure die jaren kan duren. Wanneer uiteindelijk bewezen wordt dat de partijen de regels hebben overtreden, kan dit ze maximaal 10 procent van hun wereldwijde omzet kosten. Dat komt neer op miljarden euro's.

Het is niet de eerste keer dat grote techbedrijven tegelijkertijd worden onderzocht door het VK en de EU. Vorig jaar juni gebeurde dat ook al met Meta. In die zaak wordt gekeken of het bedrijf misbruik maakt van zijn dominante marktpositie via zijn verkoopdienst Marketplace.