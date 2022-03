Influencers die neplikes en -volgers kochten op vingers getikt

Zes influencers die op grote schaal neplikes en nepvolgers kochten, zijn hierop aangesproken door de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Het is verboden om dat soort aankopen te doen omdat het consumenten misleidt. Deze influencers, die niet bij naam worden genoemd, zijn daarmee gestopt, zegt de ACM.

De waakhond heeft begin dit jaar tienduizenden kopers van neplikes en nepvolgers erop gewezen dat ze consumenten op het verkeerde been zetten. Bedrijven of influencers die dat nu nog doen, riskeren een boete.

Ook verkopers aangesproken

De ACM zegt ook aanbieders van neplikes en nepvolgers te hebben aangesproken. Om hoeveel aanbieders het gaat, is niet duidelijk. Volgens de waakhond hebben ze toegezegd te stoppen met de verkoop.

De zes influencers begeven zich in sectoren als mode, lifestyle, fitness, voedsel en kunst. "Consumenten moeten kunnen vertrouwen op de informatie die ze online zien", zegt ACM-bestuurslid Cateautje Hijmans. "Bedrijven of influencers die spullen verkopen, mogen geen neplikes of nepvolgers inzetten om hun profiel betrouwbaar of populair te laten lijken." Ze zegt te hopen dat ze beseffen dat "het pimpen" van je profiel op deze manier "niet door de beugel kan".

De neplikes en nepvolgers worden aangeboden voor platforms als Facebook, Instagram, YouTube en TikTok. Daarmee kunnen influencers hun imago manipuleren waardoor consumenten het idee krijgen dat personen of bedrijven populairder zijn dan in werkelijkheid het geval is.

Wereldwijd miljard schade

Twee jaar geleden deed de ACM al onderzoek naar het aankopen van deze likes en volgers. Toen bleek uit internationaal onderzoek dat de schade door deze nepmarketing voor online adverteerders werd geschat op 1,2 miljard euro wereldwijd.

"Een influencer bepaalt de tarieven van een advertentie vaak op het bereik. Als die bijvoorbeeld 200.000 volgers heeft, maar het zijn maar 50.000 echte mensen, dan betaalt de adverteerder extra voor niks", zei de ACM destijds.

Vorig jaar dwong de waakhond ook al een influencer om te stoppen met neplikes achter een webshop voor voedingssupplementen. Dat gebeurde in Nederland voor het eerst.

Overigens wordt het kopen van neplikes en -volgers voor persoonlijk gebruik niet gezien als misleiding van consumenten. Maar de ACM waarschuwt dat in de meeste gevallen wel de regels van het platform worden geschonden.