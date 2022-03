Metaalsector legt werk twee dagen neer voor betere cao

Werknemers in de metaalsector leggen het werk volgende week een paar dagen neer om een betere cao af te dwingen. De onderhandelingen over een nieuwe cao liggen al sinds oktober stil. Bonden en werkgevers kunnen het niet eens worden over een hoger loon en een zwareberoepenregeling voor de 320.000 werknemers in de sector.

Maandag begint een 48-uursstaking in Friesland. Daarna volgen andere regio's. Er wordt gestaakt bij onder meer installatiebedrijven, metaalbewerkingsbedrijven, isolatiebedrijven en carrosseriebedrijven.

In november waren er in het hele land al 24-uursstakingen en boden duizenden ontevreden werknemers een petitie aan bij werkgevers, maar dat heeft niets opgeleverd. Daarom gaan vakbonden FNV, CNV en De Unie vanaf volgende week harder actievoeren.

Werkgevers bieden de helft

De werkgevers betreuren de acties. Ze zeggen dat ze de vakbonden meerdere keren hebben gevraagd om opnieuw te onderhandelen, maar die wilden eerst een concreet bod op tafel hebben. De eis die er nu ligt, een loonsverhoging van 3 procent, is volgens de werkgevers niet haalbaar. Zij willen niet verdergaan dan 1,4 procent.

"Het wordt hoog tijd dat de werkgevers wakker worden en inzien dat dit in deze tijd totaal niet realistisch is. We gaan daarom volgende week de druk opvoeren", zegt een actieleider van CNV Vakmensen.