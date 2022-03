Vier grote gemeenten willen 1000 euro voor energierekening minima

De maatregelen van het kabinet om de energielasten van minima te verlagen zijn niet genoeg. Dat schrijven wethouders van de vier grootste gemeenten (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht) in een brief aan Tweede Kamerleden.

Voor minima zou een compensatie van 1000 euro per huishouden moeten komen om de stijgende energielasten te kunnen opvangen, zeggen zij.

Geen buffers

De wethouders horen van inwoners dat het maandbedrag van de energierekening in sommige gevallen van 150 euro naar 450 euro schiet, vertelt Marjolein Moorman, wethouder in Amsterdam, in het NOS Radio 1 Journaal. "Deze huishoudens hebben geen buffers, die kunnen dat niet zomaar opbrengen." De huishoudens doen er alles aan om het bedrag laag te houden, zegt ze. "De thermostaat staat op 16, ze douchen minder, ze zitten met dikke truien binnen. Maar toch blijft de energierekening stijgen."

Als er niets gebeurt zullen straks heel veel huishoudens worden afgesloten van gas en elektra, schrijven de wethouders. Minister Jetten voor Klimaat en Energie zei vanmorgen dat hij over dat laatste deze week al met de energiebedrijven heeft gepraat: "We willen absoluut voorkomen dat mensen worden afgesloten. Sterker nog: als mensen in de problemen komen, moeten ze zo snel mogelijk worden geholpen door de energiebedrijven en als het nodig is ook door de gemeenten."

Minima

Gisteren meldde de NOS dat het kabinet onder meer de tegemoetkoming voor mensen met een laag inkomen wil verhogen, zodat zij de stijgende energierekening kunnen betalen. Volgens ingewijden kan dat bedrag oplopen tot 800 euro. In december werd al een bedrag van 200 euro toegezegd aan huishoudens met een inkomen op of net boven het sociaal minimum.

De maatregelen die gisteren naar buiten kwamen kunnen wel helpen, zegt Moorman. "Maar waar wij vooral om vragen als de vier grote steden is dat het heel specifiek is voor de minimahuishoudens, want we zien dat juist de minimahuishoudens nu echt heel erg in de problemen gaan komen."