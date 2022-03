Oekraïne EU-lid? Een proces van jaren en jaren

Op hun top stelden de 27 regeringsleiders gisteravond vast dat "wij in Europa familie zijn van elkaar", zei premier Rutte na afloop tegen de NOS . Maar dat betekent niet dat Oekraïne binnenkort lid is. Sterker nog: eerst moet het land nog kandidaat-lid worden.

Na de top van de 27 leiders van EU-lidstaten in Versailles van gisteravond, is de Europese Commissie aan zet om te beoordelen wat Oekraïne moet doen om EU-lid te kunnen worden.

Op basis van het rapport dat de Commissie daarover uitbrengt, bepalen de lidstaten of Oekraïne kandidaat-lid mag worden. Als daar voor wordt gestemd, volgt een proces van nog eens jaren. Zo is Servië al tien jaar kandidaat-lid en kreeg Turkije deze status zelfs al in 1999.

Correspondent Aïda Brands over de procedure:

"Als Rusland Oekraïne niet was binnengevallen, was de procedure voor het kandidaat-lidmaatschap misschien niet aan de orde. Lidstaten gaan nu niet heel hard 'nee' zeggen, en willen Oekraïne een hart onder de riem steken. Zo zeggen ze dingen als 'je hoort erbij' en 'we zijn familie'. Maar dat betekent niet dat Oekraïne versneld lid wordt. Een handjevol landen van de 27 is daar maar voor, zeggen bronnen.

Corruptie is nog echt een groot probleem in Oekraïne. De EU heeft er veel geld naartoe gestuurd om dat te bestrijden, maar de Europese Rekenkamer concludeerde steeds: dat werkt niet of niet goed genoeg om corruptie te bestrijden. En om lid te worden van de EU is het vrij essentieel dat je dat op orde hebt.

Toch zullen de landen zeker wel een gebaar naar Oekraïne willen maken. In hun ogen strijdt het land voor alles waar de EU voor staat. En hoewel EU-lidmaatschap er op korte termijn niet in zit, zullen de landen ver willen gaan om Oekraïne te steunen."