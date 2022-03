Herrijzen in Indian Wells? Osaka is terug op de plek waar het ooit begon

Naomi Osaka hoopt haar in verval geraakte tenniscarrière bij het voor haar speciale WTA-toernooi van Indian Wells een nieuwe impuls te geven. De start voor de oud-nummer één van de wereld is in ieder geval goed: in de eerste ronde heeft ze Sloane Stephens - voormalig nummer drie - verslagen: 3-6, 6-1, 6-2. Vier jaar geleden brak Osaka door bij het toernooi in Indian Wells. De Japanse ging in Californië in twee weken van ongeplaatst aanstormend talent naar winnares van het 'vijfde grandslamtoernooi'. Ze maakte er naam door Maria Sjarapova, Karolina Plísková en Simona Halep (allemaal ooit aanvoerster van de wereldranglijst) te verslaan. Osaka werd na Serena Williams en Kim Clijsters de derde speelster die Indian Wells won als ongeplaatste speelster. Daarna ging het snel. Ze won de US Open in 2018 (in een tumultueuze finale tegen Serena Williams) en 2020 en schreef de Australian Open op haar naam in 2019 en 2021.

Naomi Osaka met de trofee van Indian Wells in 2018 - EPA

Maar sinds het winnen van de Australian Open in 2021 nam Osaka drie grote pauzes in haar carrière, won ze geen enkele titel meer en speelde ze slechts twintig wedstrijden. Ter vergelijking: huidig Australian Open-kampioene Ashleigh Barty staat sindsdien op 55 partijen en de meeste speelsters uit de toptien hebben zo'n 60 wedstrijden gespeeld. Mentale problemen Osaka kondigde vorig jaar mei tijdens Roland Garros aan dat ze de verplichte persconferenties na wedstrijden voortaan zou boycotten om aandacht te vragen voor de geestelijke gezondheid van atleten. Ze kampt zelf regelmatig met mentale problemen en depressies. Er ontstond veel ophef, waardoor de Japanse besloot zichzelf terug te trekken uit het toernooi in Parijs en even afstand te doen van het tennis. Ze meldde zich af voor Wimbledon en speelde vervolgens wel in eigen land op de Olympische Spelen, waar ze de vlam mocht ontsteken en tot de derde ronde reikte. Een reportage over Naomi Osaka uit 2021, nadat ze de Australian Open voor de tweede keer had gewonnen.

Het fenomeen Osaka: 'Een geschenk uit de hemel voor het vrouwentennis' - NOS

Dit seizoen nam Osaka zich voor om plezier te hebben in het tennis en in Indian Wells kwam ze voor het eerst sinds de Australian Open in januari, waar ze in de derde ronde werd uitgeschakeld, weer in actie op de tennisbaan. Harde wind Osaka, op dit moment de nummer 78 van de wereld, speelde in 2019 voor het laatst in Indian Wells, maar vierde haar rentree met een knappe overwinning op Stephens, momenteel de nummer 38 van de wereld. De harde wind zorgde in Californië voor lastige omstandigheden. "Het voelde alsof ik moest vechten voor mijn leven", vertelde Osaka na de partij. "Ik speelde tegen Sloane én tegen de wind, maar ik bleef steeds tegen mijzelf zeggen dat zij met dezelfde omstandigheden te maken had. Ik moest er gewoon zo goed mogelijk mee omgaan."

Returning to #IndianWells with a win 💪



🇯🇵 @naomiosaka gets a victory over Stephens to move into the second round! pic.twitter.com/lS9FBgyhiI — wta (@WTA) March 11, 2022