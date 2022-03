Kilometerslang konvooi bij Kiev opgesplitst, hoofdstad verder omsingeld

Het enorme Russische militair konvooi dat sinds vorige week ten noorden van Kiev stond, is opgesplitst. Delen van het 60 kilometer lange konvooi staan nu in bossen en steden rondom de Oekraïense hoofdstad, is te zien op nieuwe satellietbeelden van het Amerikaanse ruimtetechnologiebedrijf Maxar.

Vanwege het slechte weer kon het bedrijf enkele dagen geen nieuwe foto's maken, maar gisteren klaarde het op. Het konvooi, dat volgens kenners vooral bestaat uit vrachtwagens en transportmiddelen voor logistieke voorraden, stond al enkele dagen praktisch stil.

Volgens experts kwam dat mogelijk door logistieke problemen: te weinig levensmiddelen voor de militairen bijvoorbeeld, een gebrek aan brandstof en slecht onderhoud van het materieel.

Kiev omsingeld

Frans Osinga, bijzonder hoogleraar oorlogsstudies in Leiden en verbonden aan de Nederlandse Defensie Academie, zegt dat het opsplitsen van het konvooi op zichzelf niet zo veel zegt. "We moeten even naar het grotere plaatje kijken van waar we momenteel allemaal gevechtseenheden van de Russen zien", zegt hij in het NOS Radio 1 Journaal. "Want dat is zorgwekkend voor Kiev."

Osinga stelt dat nu uitkomt wat al was voorspeld. "Dat Kiev steeds verder omsingeld wordt. In de zuidwestelijke voorsteden wordt al gevochten. En vanuit het noordoosten zien we de Russen langs Charkov richting Kiev opstomen." Volgens hem vindt zo de aansluiting met de andere troepen bij Kiev plaats.

"In die context kun je je voorstellen dat de bevoorradingsvoertuigen uit het konvooi een rol gaan spelen om de logistiek op orde te krijgen", aldus Osinga. Voor zover hij het kan inschatten, krijgt Kiev te maken met hetzelfde scenario als Charkov en Marioepol, waar burgers niet weg kunnen vanwege de zware beschietingen en waar grote schade is ontstaan aan cruciale infrastructuur als wegen en ziekenhuizen.

Maar omdat Kiev historisch gezien een belangrijke stad is en wordt gezien als de bakermat van de Russische beschaving, komen er mogelijk niet meteen intensieve beschietingen. "Aan de andere kant is het de politieke en culturele hoofdstad van Oekraïne en Rusland heeft steeds gezegd dat het president Zelensky weg wil hebben."

Gevaarlijk maar kwetsbaar

Oekraïense troepen zeggen dat ze het konvooi hebben aangevallen. Artillerievoertuigen zouden zich nu in gevechtspositie hebben opgesteld aan de bosrand bij het dorp Loebjanka. Meerdere pantserwagens zijn te zien bij dorpen rondom het vliegveld Hostomel.

Deskundigen noemden het konvooi eerder een bedreiging voor Kiev, maar benadrukten ook de kwetsbaarheid ervan. "Dit is een gigantisch konvooi. Het zou me verbazen als daar geen verliezen geleden worden. Het is een zeer aantrekkelijk doelwit", zei oud-directeur van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst Pieter Cobelens eerder.