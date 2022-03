Rijlessen mogelijk duurder door brandstofprijzen: 'Je moet een boterham verdienen'

Of rijschoolhouders de prijzen mogen verhogen hangt af van de algemene voorwaarden van een rijschool, zegt de Consumentenbond. Hanteert de rijschool tweezijdige algemene voorwaarden, die zijn afgestemd met de branchevereniging, dan staat er in artikel 5 dat je bij een lespakket de prijs niet zomaar mag verhogen.

"Liever doe je het natuurlijk niet, maar dit is voor de leerling ook het meest transparant. Want daalt de brandstofprijs weer, dan kun je die ook afschaffen. Bij een pakketprijs is dat toch moeilijker. De prijs staat dan al in folders, op de websites enzovoort."

'Niet eerlijk'

Volgens Takens worstelt de branche met de prijsstijgingen. "De prijs verhogen is nooit een leuke boodschap, maar met de dunne marges ontkom je er niet aan. Toen wij de prijzen bepaalden voor 2022 rekenden we op 1,70 euro per liter. Nu moet je daar al bijna een euro bij rekenen. Waar eindigt het?"

Het gros van de rijschoolhouders die we spraken zegt de brandstofprijzen de komende maanden te verhogen als de stijging aanhoudt. Maar niet iedereen wil daar nu al aan.

"Het lijkt me ook niet eerlijk dit gelijk door te berekenen aan de klant", zegt Selah Bamerny van rijschool Noord in Amsterdam. "Dit zijn vaak leerlingen met een bijbaantje. De kosten raken mij ook, maar ik kijk het nog even aan."

Dat vindt ook Klaas Veldman, eigenaar van 123 Vol Gas. "Je kan niet bij iedere brandstofprijsstijging de prijs verhogen. Alles wordt duurder. We hebben met een jonge generatie van doen, zij verdienen weinig. Tot juni wacht ik het af. Tot die tijd draag ik de kosten zelf."

Ondernemersrisico

Volgens Vereniging Rijschool Belang (VRB) zijn de brandstofprijzen "vervelend" voor rijschoolhouders, maar is het ook een risico van het ondernemerschap. "Je zult je marge zo moeten inrichten dat je tegenvallers kunt ondervangen. En niet door lespakketten tussentijds in prijs te verhogen", zegt secretaris Irma Brauers. "Iets wat ook niet zomaar mag."

Volgens Brauers is het een ondernemersrisico dat ook is te dragen. "Ik heb het uitgerekend: als je de prijsstijging van brandstof per leerling berekent, komt dat uit op maximaal een euro extra per les. Dan kan ik me haast niet voorstellen dat je dit als rijschool niet kunt dragen."

Branchevereniging Bovag zegt niet verbaasd te zijn dat rijschoolhouders de prijsstijgingen doorberekenen aan klanten. "Het is logisch, je moet de tering naar de nering zetten. Naast personeel, verzekeringen en de aanschaf van de auto is dat de belangrijkste kostenpost. Van een prijsverhoging word je als rijschoolhouder niet beter, dat doe je alleen om opgelopen kosten enigszins te dempen."