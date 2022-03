Wekdienst Peking: tóch nog medaille erbij, Vos verovert zilver op banked slalom

In Peking zette Vos in de eerste run al een goede tijd neer, hij was slechts 0,16 seconde langzamer dan zijn concurrent: de Chinees Zhongwei Wu. Maar de beste tijd telt en dus was het voor de vlaggendrager bij de openingsceremonie zaak zichzelf in de tweede run te verbeteren.

Voor Vos is het zijn tweede paralympische medaille, bij de vorige editie in Pyeonchang pakte hij het zilver op de snowboardcross. Toen werd hij vierde op de banked slalom.

Chris Vos heeft op de zevende dag van de Paralympische Spelen in Peking nog een medaille in de wacht gesleept voor Nederland. Hij veroverde het zilver bij de banked slalom. Het is voor Nederland de derde medaille deze Spelen, na eerder zilver en brons bij het skiën.

In 2018 veroverde Bibian Mentel bij de vrouwen het goud. Lisa Bunschoten en Renske van Beek wilden in Peking niets liever dan de eer van Mentel hooghouden, maar na de eerste run stonden de Nederlandse snowboarders respectievelijk op een vijfde en tiende plaats in het klassement.

In de tweede run verbeterde Bunschoten haar tijd, maar dat deed haar concurrentie ook. De 26-jarige eindigde op de zevende plek, Van Beek werd elfde. De Amerikaanse Brenna Huckaby, die bij de snowboardcross botste met Bunschoten en haar daarmee van het podium afhield, ging ervandoor met het goud.

Weer niet

Ook Barbara van Bergen mocht haar ski weer onderbinden, de zitskiër kwam in actie op de reuzenslalom. Het onderdeel waar haar landgenoten bij de mannen een dag eerder net de medailles misliepen.

In haar eerste run noteerde de Nederlandse een goede tijd en kon ze vanuit de derde positie haar podiumplek gaan verdedigen. Maar in de tweede en laatste run was Van Bergen maar liefst zeven seconden langzamer en dus zakte de 43-jarige zitskiër uiteindelijk af naar de vijfde plek.

Van Bergen heeft nog één kans op een medaille deze Spelen, zaterdag in de Nederlandse nacht staat haar laatste onderdeel op het programma: de slalom. De mannen (Jeroen Kampschreur, Niels de Langen, Floris Meijer en Jeffrey Stuut) zijn een dag later aan de beurt, zij komen op de slotdag in actie op de slalom.