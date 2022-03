Elf jaar na kernramp Fukushima eisen kankerpatiënten miljoenencompensatie

Zes kankerpatiënten in Japan klagen de energiemaatschappij Tepco aan en eisen 4,7 miljoen euro schadevergoeding. Het bedrijf is de eigenaar van de Fukushima Daiichi-kerncentrale, waar vandaag elf jaar geleden een kernramp plaatsvond. Door de rechtszaak hopen de aanklagers gecompenseerd te worden voor het krijgen van kanker, de bijkomende zorgkosten en het verlies van hun normale leven.

Chihiro zat op school toen ze de aardbeving voelde. "Ik rende meteen naar huis. Alles lag overhoop." Ze had nog geen idee dat er een aantal kilometer van haar huis een kernramp gaande was.

Toen de Fukushima Daiichi-centrale geraakt werd door de tsunami, stopten de noodgeneratoren met werken. Door het gebrek aan doorgepompt koelwater liep de temperatuur in de kernreactor op tot het smeltpunt. Na opeenvolgende explosies en lekkages kwam een hoge dosis straling vrij. Een gebied van tientallen kilometers rond de centrale werd geëvacueerd.

'Kan geen normaal leven leiden'

Toen Chihiro in 2017 op 18-jarige leeftijd te horen kreeg dat ze schildklierkanker had, was ze in shock. "Maar de dokter vertelde me dat het niets met de kernramp te maken had. Ik vroeg er niet eens naar." Door de ziekenhuisbezoeken die volgden had ze moeite haar opleiding te voltooien, maar uiteindelijk vond ze haar droombaan in Tokio. Vanwege gezondheidsproblemen moest ze uiteindelijk toch stoppen. "Alles is moeilijker geworden. Ik kan geen normaal leven leiden."

Volgens Satoshi Utsunomiya, universitair hoofddocent scheikunde aan de universiteit van Kyushu, meet de overheid alleen de radioactieve deeltjes die direct stralingsgevaar bieden, zogenoemde externe straling. De gevolgen van interne straling, waarmee je bijvoorbeeld schildklierkanker kan krijgen, onderzoekt de overheid niet.

"In Japan heerst er een taboe op het onderzoeken van de mogelijke gezondheidseffecten van de ramp", zegt Utsunomiya. Hij waarschuwt: "Zelfs als je het gaat onderzoeken, is het moeilijk te achterhalen hoeveel een persoon destijds heeft ingeademd. Dit maakt het lastig om conclusies te trekken." Hierdoor is er nog weinig bekend over het probleem.