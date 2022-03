Roep om 'Nico' wordt luider, maar Ten Hag laat Blind niet zomaar vallen

"Ik vond hem heel slecht spelen, dat had vooral te maken met bereidheid", stelde voetbalanalist Theo Janssen in Studio Voetbal na de verloren wedstrijd tegen Go Ahead Eagles (2-1) . "Hij laat gewoon zijn man lopen, hij gaat er niet vol achteraan. Hij sjokt er echt achteraan."

Het heeft iets wrangs. Blind is een kind van de club. Hij vierde veel successen met Ajax, maar hij wordt als het wat minder gaat al snel de kop van jut. Ook nu de tot voor kort waterdichte Amsterdamse defensie flink wat steken laat vallen (zes tegengoals in de laatste vier duels) worden vraagtekens gezet bij de optredens van Blind.

'Nicooooo, Nicooooo' klonk het afgelopen zondag bijna de hele wedstrijd tegen RKC (3-2 winst) vanaf de tribunes in de Johan Cruijff Arena. De roep om linksback Nicolás Tagliafico wordt, gesteund door het tegenvallende spel van zijn concurrent Daley Blind, steeds luider in Amsterdam.

"Elke keer hebben we het erover, maar hij wordt altijd opgesteld", voegde Rafael van der Vaart daaraan toe. "Zelfs een keer voor de verdediging, want hij moét spelen. Ik vind dat wel apart. Als je minder in vorm bent, dan zit je er toch even naast? Daar is niets ergs aan."

13.439 minuten

Maar Blind op de bank zetten zal trainer Erik ten Hag niet snel doen. Sinds hij eindverantwoordelijke is in Amsterdam speelde alleen zijn aanvoerder Dusan Tadic meer minuten voor Ajax. Of het nu als centrale verdediger, controlerende middenvelder of linksback is: Ten Hag ruimt vrijwel altijd een plaats in voor Blind.

Ondanks de kritiek van buitenaf bleef de trainer vorige week vierkant achter zijn pupil staan. "Blind brengt aan de bal zoveel in zijn passing en keuzes. Er is geen speler in de eredivisie die op die manier die passes kan geven. Hij is voor ons een absolute toegevoegde waarde."