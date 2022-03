PSV knokt zich in knotsgek duel naast FC Kopenhagen: 4-4

PSV heeft in de achtste finales van de Conference League tegen FC Kopenhagen twee gezichten getoond. Voor rust stelde het enorm teleur, na de onderbreking volgde herstel. Met een bijzondere uitslag tot gevolg: 4-4.

Een bijzonder slechte eerste helft aan de kant van PSV zorgde bijna voor een niet meer te repareren schade. De pas 18-jarige Ísak Bergmann Jóhannesson opende al na zes minuten de score, nadat William Bøving kort daarvoor de paal had getroffen.

Doelman Joël Drommel voorkwam vervolgens de 0-2 door een inzet van Lukas Lerager te keren en zag Cody Gakpo aan de overkant raak koppen uit een indraaiende voorzet van Noni Madueke.

Die opleving was van korte duur, want een minuut later verloor de laatste weken zo bewierookte Joey Veerman knullig de bal aan Rasmus Falk, die op zijn beurt Pep Biel bediende. Met links vond hij de verre hoek achter Drommel.