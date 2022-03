'Overgewicht, roken en drinken in drie jaar nauwelijks gedaald'

Het aantal volwassenen met overgewicht in Nederland is niet gedaald sinds de invoering van het Nationaal Preventieakkoord in 2018. Ook het aantal rokers en drinkers is amper afgenomen, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

In totaal had in 2021 de helft van de volwassenen overgewicht, oftewel een BMI van 25 of hoger. Dat is net zoveel als drie jaar daarvoor. Het aantal rokers daalde in die tijd van 22 naar 21 procent. Het percentage overmatige drinkers daalde licht, terwijl het aantal zware drinkers vrijwel gelijk bleef.

De overheid stelde het Nationaal Preventieakkoord op met zeventig maatschappelijke organisaties. Doel was om overgewicht, roken en problematisch alcoholgebruik terug te dringen bij volwassenen. Het streven is dat in 2040 nog maar 5 procent rookt of te veel drinkt. Het aantal mensen met overgewicht moet in die periode van 50 naar 38 procent zijn teruggebracht.

Daarmee liggen alle cijfers nog ver boven de doelen die gesteld zijn in het preventieakkoord.

In 2018 presenteerde voormalig staatssecretaris Paul Blokhuis het Nationaal Preventieakkoord: