Barcelona stelt teleur tegen Galatasaray in duel vol Nederlanders

In een duel met veel Nederlanders hebben FC Barcelona en Galatasaray het eerste duel in de achtste finales van de Europa League doelpuntloos gelijkgespeeld. Bij de Catalanen stonden Memphis Depay en Frenkie de Jong in de basis, Luuk de Jong begon op de bank.

Bij Galatasaray startten Ryan Babel en Patrick van Aanholt in de basis. In de eerste helft waren er genoeg kansen aan beide kanten in Camp Nou, maar de bal wilde er niet in.

Ook in de tweede helft lukte FC Barcelona niet, ondanks een overwicht en een reuzekans voor Frenkie de Jong. Hij kon de bal van een paar meter inschieten toen hij de bal kreeg via een omhaal van Pierre-Emerick Aubameyang, maar hij raakte de paal met links.

Luuk de Jong viel tien minuten voor tijd nog in bij Barcelona, maar het mocht niet baten: het bleef 0-0.