Osaka wint halve finale die ze eigenlijk niet zou spelen

Tennisster Naomi Osaka heeft zich geplaatst voor de finale van het WTA-toernooi van Cincinnati, dat vanwege de coronapandemie in New York wordt gespeeld.

De Japanse was eerder van plan niet in actie te komen tijdens de halve finale uit protest tegen het politiegeweld in de VS. Na overleg met de WTA, de overkoepelende organisatie voor professionele tennisspeelsters, en tennisbond USTA besloot Osaka toch gewoon te spelen. Ook speelde mee dat het toernooi een dag werd stilgelegd, waardoor meer aandacht kon zijn voor de protesten, aldus Osaka.

In die halve finale nam de nummer 10 van de wereld het op tegen de Elise Mertens. De Belgische werd in twee sets aan de kant gezet: 6-2, 7-6 (5). Osaka had het geluk dat Mertens slechts drie van 21 breakpunten benutte en zelf vijf servicegames inleverde.

Viktoria Azarenka is in de finale de tegenstander van de Japanse. De Wit-Russische klopte de als achtste geplaatste Johanna Konta met 4-6, 6-4, 6-1