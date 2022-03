AZ keert dankzij scheidsrechter met lege handen terug van poolexpeditie

AZ keert met lege handen terug van het arctische avontuur in Noorwegen. In het plaatsje Bodø - dat net boven de poolcirkel ligt - bleek het stadion van stuntploeg FK Bodø/Glimt ook voor AZ een onneembare vesting: 2-1.

In goede vorm trok AZ noordwaarts. Thuis in de eredivisie zijn de Alkmaarders al sinds 7 november 2021 ongeslagen en hijgt het nummer drie Feyenoord in de nek. Vorige week kreeg het in de halve finale KNVB-beker tegen Ajax een mentaal tikje (0-2), maar werkte die teleurstelling zondag tegen NEC alweer weg.

Prettige houvast voor de Alkmaarders: het spel is prima. Het is onder meer te danken aan de onlangs weer in de voorselectie van Oranje opgenomen Jordy Clasie. Laat nou net Clasie de speler zijn die er donderdag niet bij was.

Noors sprookje

Nee, dan FK Bodø/Glimt. De Noorse stuntploeg uit een klein dorpje boven de poolcirkel leeft sinds enkele maanden in een sprookje. In oktober veegde het in eigen huis het AS Roma van José Mourinho met 6-1 van het veld. Eind februari rekende het in de tussenronde van de Conference League twee keer af met Celtic en kwam tegenover AZ.

Vooral de manier waarop de Noren zich plaatsten voor de achtste finale van de Conference League maakte indruk.

Dat de Noren kunnen en willen voetballen, lieten ze tegen AZ ondanks wat slordigheid opnieuw zien. Zelden een lange bal, altijd op zoek naar een fatsoenlijke opbouw. Maar de ploeg van Pascal Janssen - dat zulk voetbal wel herkent - kwam niet in grote problemen. AZ had iets meer de bal, schoot iets vaker op doel en kreeg de eerste reuzekans.