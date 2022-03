Van Gerwen komt uit vormdip en pakt koppositie Premier League of Darts

In de vijfde speelronde van de Premier League of Darts heeft Michael van Gerwen voor de tweede keer op rij de volle buit gepakt. In Brighton versloeg hij in de finale Michael Smith met 6-4. Door de tweede overwinning op rij neemt de Brabander de koppositie van de Premier League of Darts over van Peter Wright.

De Premier League kent dit seizoen een nieuw format. Acht darters spelen in zestien rondes telkens een minitoernooi, met een kwartfinale, halve finale en finale in een best-of-11 legs. Hoe verder je komt, hoe meer punten je verdient. Organisator PDC hoopt zo op meer spanning tijdens de avonden.

Blessure Gerwyn Price

Al voor het begin van speelronde vijf was het duidelijk dat een van de acht darters niet zou winnen. Welshman Gerwyn Price haakte af door een handblessure, waardoor Joe Cullen automatisch gekwalificeerd was voor de halve finales middels een reglementaire 6-0 zege in legs.

In de eerste kwartfinale van de avond die wel werd gespeeld, veegde Michael Smith zijn oude manager en vriend Gary Anderson van de mat met 6-1. De Schot Anderson, nog altijd de nummer 6 op de PDC-Ranking, speelde dramatisch en verloor voor de vierde speelronde op rij in de eerste ronde.