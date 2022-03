Toch volledig honkbalseizoen in Amerika: MLB en spelersvakbond bereiken cao-akkoord

De Amerikaanse honkbalcompetitie MLB en de spelersvakbond hebben een akkoord bereikt over een nieuwe cao. De spelers hebben na een stemming de voorwaarden alsnog geaccepteerd.

De onderhandelingen liepen eerst nog spaak, waarop de seizoenstart op 31 maart werd uitgesteld. De boodschap was dat de teams niet 162, maar maximaal 156 duels zouden spelen.

Volledig seizoen

Nu is er voor gekozen het seizoen een week later te starten, op 7 april, maar het schema zo aan te passen dat toch een volledig seizoen wordt gespeeld.

Als het akkoord formeel is bekrachtigd, mogen spelers weer van club wisselen. Dit was gedurende de 99 dagen durende zogenoemde 'lockout' niet toegestaan. Ook mochten spelers niet trainen of revalideren op de accommodaties van de clubs.

De leiding van de Major League Baseball (samen met de eigenaren van de clubs) en de spelersvakbond waren al sinds april vorig jaar met elkaar in gesprek over een nieuwe cao.