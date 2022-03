Serieuze kopzorgen deren Chelsea nog niet op het veld, Krul moet drie keer vissen

Een paar uur voor de wedstrijd maakte shirtsponsor Three ook nog bekend dat het naar aanleiding van de sancties heeft gevraagd om de samenwerking voorlopig op te schorten. Chelsea speelde nog wel in de shirts met het logo van de sponsor.

De sancties hebben serieuze gevolgen voor de Champions League-winnaar uit Londen, want Chelsea en Abramovitsj mogen nu geen transacties meer uitvoeren. Dat betekent dat de verkoop van de club, die Abramovitsj vorige week had aangekondigd, voorlopig niet door kan gaan. Bovendien is het verboden om nieuwe contracten af te sluiten, waardoor transfers niet mogelijk zijn.

Na al dat slechte nieuws kon de ploeg van Hakim Ziyech, die de hele wedstrijd op de bank bleef, wel een opsteker gebruiken in het inhaalduel in de Premier League. In dat kader was Norwich de perfecte tegenstander: de nummer twintig verloor de laatste vijf wedstrijden en heeft pas negen keer gescoord op eigen veld. Het vorige duel eindigde in 7-0 voor Chelsea.

Al binnen drie minuten opende Chelsea de score. Trevoh Chalobah kopte raak uit een hoekschop. Tien minuten later moest Norwich-doelman Tim Krul voor de tweede keer vissen: Mason Mount had in het strafschopgebied aan een klein beetje ruimte genoeg om de bal achter de Nederlandse sluitpost te krullen. De Brit vierde zijn doelpunt door het logo van Chelsea te kussen.