Vrijwilligers Warschau bezwijken bijna onder vluchtelingenstroom

Als er geen vrijwilligers zouden klaarstaan op de stations van Warschau zouden de Oekraïense vluchtelingen er hopeloos verloren zijn. Intussen hebben zo'n 1,5 miljoen vluchtelingen Polen bereikt en veel daarvan komen terecht in Warschau, van waaruit ze doorreizen naar andere Poolse steden of andere Europese landen.

Honderden vrijwilligers zorgen voor mensenstroom die met bussen naar de grootschalige nachtopvang wordt gebracht. Inwoners van de stad brengen spontaan levensmiddelen en voor de rest zorgt de gemeente.

Op het station staat iemand van de gemeente de vrijwilligers weliswaar bij, maar verder is de Poolse overheid de grote afwezige. Volgens gemeente-ambtenaar Katarzyna Niwinska kan Warschau de opvang niet alleen aan. "We hebben zeker hulp nodig. Want de vluchtelingen uit Oekraïne beschouwen Warschau als een doorstroompunt. Ze vragen naar mogelijkheden om door te reizen naar Helsinki, Praag en Berlijn. We helpen hen om kaartjes te kopen en zorgen in de tussentijd voor tijdelijke slaapplaatsen."

Diep treurig

De vrijwilligers die in ploegendiensten 24 uur per dag klaarstaan, stuiten zo langzamerhand op hun grenzen. Vrijwilligster Regina omschrijft het als een grote uitdaging, vooral vanwege de vele trauma's die ze te horen krijgt. "Je gaat na afloop van je dienst naar huis en realiseert je dat de mensen daar blijven op het station en niet weten hoe hun leven verder gaat. Ineens begrijp je op welke schaal dit plaatsvindt. Het is diep treurig en bijna niet te bevatten."