Vitesse op omgeploegd weiland in Arnhem ten onder tegen Mourinho's Roma

Vitesse heeft in eigen huis in de achtste finale van de Conference League een onnodige nederlaag geleden tegen AS Roma. In een onrustige en slordige wedstrijd op het knollenveld in Arnhem kwam Vitesse tegen tien Italianen niet verder dan 0-1, terwijl het misschien wel meer had verdiend.

Het was afgelopen weken geen moment rustig aan de Rijn. De club van de Russische eigenaar Valeri Ojf zoekt naar de juiste toon met betrekking tot de oorlog in Oekraïne en heeft moeite de eigen fans in het gareel te houden.

In een uitverkocht Gelredome keken de Arnhemse autoriteiten vooraf enigszins nerveus uit naar de bui van de harde kern van Vitesse. Afgelopen weken misdroegen zij zich met het gooien van bier en vuurwerk. Donderdag waren speciale vuurwerkhonden en extra beveiligers aanwezig om de boel in toom houden.

'Ongelooflijk'

Het beloofde sowieso een spannende avond te worden, want Vitesse ontving hoog bezoek: José Mourinho. Op z'n Mourinho's klaagde de Portugees voorafgaand aan het duel al direct over de grasmat in de Gelredome. "Ongelooflijk", zei de succescoach in het Nederlands. 'The Special One' had zoiets nog nooit gezien in Nederland.

Binnen enkele minuten bleken Mourinho's zorgen terecht: verzorgd voetballen op het weiland in de Gelredome was lastig. Scherpte en agressiviteit in de duels zijn dan een vereiste. Zowel de Arnhemmers als de Romeinen deinsden er niet voor terug. De duels waren hard, het tempo hoog, weinig passes kwamen aan.

Vitesse deed een openingsbod. Loïs Openda duwde de bal met zijn heup na een afgemeten voorzet van Maximilian Wittek richting het doel van AS Roma-keeper Rui Patrício, die de 1-0 voorkwam. Even later legde opnieuw Wittek de bal netjes op de voet van Adrian Grbic achter de laatste linie van de Romeinen, die binnenvolleerde - vanuit buitenspelpositie. De grensrechter zag het.