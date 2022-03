Staking bij Tilburgs bedrijf om mobieltjesverbod

Meer dan honderd werknemers van distributiebedrijf GXO in Tilburg hebben vanmiddag een werkonderbreking gehouden. Ze zijn boos omdat ze hun mobiele telefoon niet mee naar binnen mogen nemen.

"Het is niet veilig om zonder telefoon in het grote distributiecentrum te lopen. Bij GXO in de Verenigde Staten zijn er al doden gevallen omdat niemand 112 kon bellen", zegt Edwin Atema van vakbond FNV bij Omroep Brabant.

Het Amerikaanse GXO Logistics is het grootste distributiebedrijf ter wereld met vestigingen op tal van plekken. In Tilburg, waar vooral Oost-Europeanen werken, geldt sinds kort een mobieltjesverbod. De maatregel werd volgens werknemers ingevoerd na een brand. Ze maakten toen filmpjes met hun telefoon waarop je zag dat er elektriciteitskabels in het bluswater lagen.

'Ik kan niet rustig werken'

Karolina Rysziliewicz heeft een vast contract bij GXO. Ze doet haar werk graag maar snapt niets van het mobieltjesverbod. "Ik heb twee zoons van 10 en 14. De ene is autistisch en de andere heeft epilepsie. Ik wil mijn telefoon hebben om contact met mijn man te houden", zegt ze. "Nu ben ik steeds met mijn gedachten bij hen en kan ik niet rustig werken."

Gisteren zat Rysziliewicz om de tafel met de vakbond en de directie van GXO. Vandaag, net voor de werkonderbreking, bleek dat GXO een uitzondering wilde maken voor werknemers uit Oekraïne en voor mensen die zieken in de familie hebben; zij mogen hun telefoon wel meenemen. Maar de vakbond wil geen uitzonderingen.

Kluisjes beter beveiligen

Vakbond FNV heeft de directie nu voorgesteld om tien dagen toe te staan dat iedereen een mobieltje meeneemt. In de tussentijd moet er een definitieve oplossing komen. GXO weigert dat. Het bedrijf is wel bereid de kluisjes waarin de telefoons moeten worden gelegd beter te beveiligen. Nu worden de toestellen soms gestolen.

De FNV is niet tevreden en zegt dat de stakingsbereidheid onder de werknemers groot is. De vakbond gaat ook nog via H&M druk zetten op GXO; het kledingbedrijf is een grote klant van het concern. GXO geeft geen commentaar.