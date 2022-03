Feyenoord overtuigt in Belgrado en juicht liefst vijf keer: 2-5

De eerste de beste mogelijkheid voor de thuisploeg was wel raak. Na een actie van Queensy Menig (ex-Zwolle en ex-Twente) belandde de bal pardoes voor de voeten van Bebras Natcho, die doelman Justin Bijlow vervolgens kansloos liet. Natcho raakte bij zijn poging geblesseerd en moest even later worden vervangen.

Na een ruim drie minuten durende vuurwerkshow buiten het stadion trok Feyenoord het initiatief naar zich toe. Het geluid in Belgrado verstomde even bij kansen voor Reiss Nelson en Lutsharel Geertruida, maar tot opluchting van de Servische toeschouwers bleef Partizan overeind.

Daarmee tankte Feyenoord vertrouwen na de tegenvallende resultaten van de afgelopen weken in de eredivisie, met een verlies tegen AZ en een gelijkspel tegen FC Groningen. Trainer Arne Slot gaf in de Servische hoofdstad de voorkeur aan Cyriel Dessers en Reiss Nelson boven Bryan Linssen en Alireza Jahanbakhsh.

Feyenoord staat met anderhalf been in de kwartfinales van de Conference League. Op bezoek bij Partizan Belgrado kwamen de Rotterdammers tot twee keer toe terug van een achterstand om uiteindelijk met liefst 5-2 te zegevieren.

Een minuut later ontsnapte de formatie van Arne Slot aan een nieuwe achterstand, nadat Igor Vujavic bij een corner de bal over het doel van Bijlow had gewerkt. Ploegmakker Nemanja Jovic stond er eigenlijk beter voor, maar gelukkig voor Feyenoord had verdediger Vujavic dat niet door.

In het restant van de eerste helft had Feyenoord het betere van het spel, al zaten er af en toe wat slordigheden in het spel. Sinisterra had de 1-2 op zijn schoen, maar verdediger Sinisa Sanicanin voorkwam dat met een uiterste krachtsinspanning.

Een moment van onoplettendheid leidde pal na rust de tweede Partizan-goal in. Tyrell Malacia gaf onnodig een hoekschop weg. Marcos Senesi probeerde met het hoofd weg te werken en deed dat onvoldoende. Invaller Jovic verschalkte vervolgens Bijlow.