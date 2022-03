Leerdam mist wereldbekerwedstrijden schaatsen in Thialf door corona

Op haar Instagram zegt ze dat ze al drie jaar lang voorzichtig is geweest, maar nu toch net voor het einde van het seizoen corona te pakken heeft. Leerdam: "Ik wilde het seizoen eindigen met een knaller in een vol Thialf. Maar ik zal het moeten accepteren en kijken naar de andere meiden".

Leerdam bezet in het huidige wereldbekerklassement op de 500 en 1000 meter respectievelijk de zestiende en achtste plaats.

Overigens is het nog onzeker of Patrick Roest de wereldbeker in Thialf haalt. Ook de schaatser van Team Jumbo-Visma testte positief op corona, zo werd dinsdag bekend.