Organisatie Ronde van Vlaanderen kondigt deelname Van der Poel aan

Zijn teammanager Christophe Roodhooft vertelde destijds dat hij last had van een zwelling op een tussenwervelschijf, een klacht die vooral met rust opgelost kan worden. Die pauze gebruikte hij ook om zich te laten opereren aan een knie.

Vorig jaar oktober reed Van der Poel zijn laatste wegwedstrijd; in Parijs-Roubaix eindigde hij als derde, waarna hij ook al een pauze inlaste. In december dook hij het veld in, maar zijn eerste veldritten verliepen niet zonder ongemakken. Daardoor besloot hij om het WK over te slaan en zich te richten op zijn herstel.

Winst in 2020

De renner van Alpecin maakt mogelijk al eerder zijn rentree in de Italiaanse rittenkoers Settimana Internazionale Coppi e Bartali (22-26 maart), maar dat is nog niet bevestigd. Zijn ploeg liet eerder vandaag weten dat nog niets definitief is.

De organisatie van De Ronde is in ieder geval blij dat de winnaar van 2020 aan de start verschijnt. Vorig jaar eindigde Van der Poel als tweede, achter de Deen Kasper Asgreen.