Kabinet wil accijns op brandstof verlagen om koopkracht te steunen

Het kabinet wil de accijns op brandstoffen en de btw op energie verlagen om de koopkracht van Nederlanders te ondersteunen. Ook de tegemoetkoming voor mensen met een laag inkomen om de stijgende energierekening te betalen gaat omhoog. Ingewijden melden aan de NOS dat er morgen een omvangrijk pakket op tafel ligt in de ministerraad. Dat moet op 1 juli ingaan.

Deze week bleek uit ramingen van het Centraal Planbureau (CPB) dat Nederlanders er dit jaar fors in koopkracht op achteruitgaan. De stijgende energieprijzen en de oorlog in Oekraïne zijn daar de belangrijkste oorzaken van.

Gisteren zei het kabinet al dat het nog dit jaar iets wil doen om die koopkrachtdreun te verzachten, met name voor de lage inkomens. Minima zouden al een tegemoetkoming krijgen via de gemeenten van 200 euro voor de hoge energierekening. Volgens de ingewijden gaat dat bedrag een flink stuk omhoog.

Miljarden mee gemoeid

De prijs voor benzine en diesel bestaat nu voor bijna twee derde uit accijnzen. Volgens de bronnen wil het kabinet die belasting verlagen, maar met hoeveel is nog niet duidelijk.

De btw op brandstof en energie zit nu nog in het hoge tarief van 21 procent. De coalitiepartijen willen die omlaagbrengen naar 9 procent, meldt het AD. Volgens die krant wordt er ook gesproken over snellere verduurzaming van slecht geïsoleerde huizen, bijvoorbeeld door bewoners een voucher te geven waarmee ze de werkzaamheden kunnen betalen.

Ingewijden zeggen dat het kabinet niet zo veel keus heeft als het op korte termijn het leed wil verzachten. Eigenlijk zijn alleen verlagingen van de accijns en de btw maatregelen die op korte termijn doorgevoerd kunnen worden. Het gaat wel om tijdelijke verlagingen, zo is de bedoeling, in eerste instantie voor een half jaar.

Hoeveel geld er met het hele pakket gemoeid is, is nog niet duidelijk, maar zeker is dat het om miljarden gaat.