Vladimir woont in bezet Cherson: 'Mijn moeder sterft door de Russen'

Vladimir is furieus. "We worden gedood door de Russen", zegt hij woest. "Iedere dag gaan er mensen dood. En waarom? Waarom moeten ze dood?"

Hij woont in de Zuid-Oekraïense stad Cherson, die iets groter is dan Eindhoven. Het is de eerste en tot nu toe enige grote stad die onder Russische controle zou staan. De 44-jarige Vladimir werkt normaal bij een lokale bierbrouwerij, dicht bij het centrum, maar nu staat zijn leven vooral in het teken van het helpen van collega's en naasten.

Zoals zijn moeder, die gisteren werd opgenomen in het ziekenhuis. "Ze heeft een hartaanval gehad. Dat is zonder twijfel veroorzaakt door de Russen, de klootzakken. Ik zal ze dat nooit vergeven." Hij vreest voor haar leven, door een tekort aan medicijnen en bekwaam zorgpersoneel. "Ze kan ieder moment overlijden, met dank aan de Russische militairen."

Tanks door de straten

Het Russische leger is volgens Vladimir overal in de stad aanwezig, maar het is onduidelijk in hoeverre dat de controle over de opstandige stad heeft. De belangrijkste gebouwen, zoals het kantoor van het regiobestuur en het treinstation, zouden in handen zijn van Russen. Maar tegelijkertijd zijn er in de stad of in omliggende dorpen vrijwel dagelijks protesten tegen de bezetting. Afgelopen weekend gingen duizenden mensen de straat op; inmiddels hooguit honderden.

De protesten lijken, afgaand op videobeelden, relatief ongestoord te kunnen plaatsvinden. Russische militairen lossen regelmatig waarschuwingsschoten, maar zij lijken geen overmacht te hebben. Volgens de Oekraïense autoriteiten zijn er in de hele regio Cherson honderden betogers opgepakt, maar dat valt niet te verifiëren.

Cherson is door de ligging aan de delta van de rivier de Dnjepr van strategische waarde. Ten noorden van de stad ligt een van de weinige bruggen over de Dnjepr. Vanuit de Krim trekt het Russische leger via Cherson naar de frontlinie bij Mykolajiv en later Odessa.

