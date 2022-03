Van energieboxen tot extra geld: zo gaan grote gemeenten om met energiearmoede

Het is in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen één van de belangrijkste thema's: de stijgende energieprijzen brengen vooral mensen met lage inkomens soms in grote problemen. Gemeentes krijgen in totaal tot 350 miljoen euro van het Rijk om hun inwoners daarbij te helpen. Deels met geld, deels met bijvoorbeeld isolatiemaatregelen. Maar duidelijk is wel dat dit niet voldoende is.

Het bedrag staat ook nog niet op de rekening van gemeentes. Wel besluiten steeds meer gemeenten om zelf minima alvast te compenseren. Zij willen niet meer wachten op de uitwerking van de landelijke regeling, die eind vorig jaar werd aangekondigd.

Zo maakt Tilburg half maart alvast 200 euro over naar alle 5700 bijstandsgerechtigden. "We horen in onze gemeente steeds meer geluiden van mensen die de rekening niet meer kunnen betalen en wachten nu al zo lang", zegt wethouder Esmah Lahlah. "Daarom hebben we nu besloten om het alvast over te maken naar deze groep, omdat we zeker weten dat zij er recht op hebben."

Ook onder meer Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Breda en Nijmegen zijn van plan om bijstandsgerechtigden deze of volgende maand al 200 euro over te maken. Op een later moment krijgen andere huishoudens, die net boven het sociaal minimum zitten, dat bedrag ook op hun rekening.