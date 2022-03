Coureurs testen in Bahrein, maar 'Formule 1-wereldje doet er nu niet toe'

Op 20 maart is het eilandstaatje in de Perzische golf gastheer van de eerste Grand Prix van het nieuwe seizoen. Een seizoen met fonkelnieuwe auto's boordevol innovatie en geheimen, maar de coureurs van de koningsklasse begrijpen heel goed dat hun sport in de huidige wereld een bijzaak is.

"Rondjes draaien, zo veel mogelijk kilometers maken, de auto leren kennen en zorgen dat alles betrouwbaar is." Dat is volgens Max Verstappen de essentie van de drie testdagen die de Formule 1-teams afwerken in Bahrein.

We the F1 drivers stand with people from Ukraine for peace and freedom. Please NO WAR #StandWithUkraine #RacingUnited #GPDA pic.twitter.com/I4IjGZ0IuU

Voor de tien F1-teams is de test in Bahrein de laatste kans om de puntjes op de i te zetten voor het nieuwe seizoen. Het leidt tot lange werkdagen; monteurs werken stoïcijns aan de nieuwe auto's die nog boordevol vraagtekens zitten. Er is volop aandacht voor details, maar de teambazen begrijpen heel goed dat de Formule 1-bubbel de strijd in Oekraïne niet kan negeren.

Het anti-oorlogsstatement van de coureurs is unaniem, maar op de foto schitteren twee coureurs door afwezigheid. Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamiltons vlucht was vertraagd en Kevin Magnussen hoorde pas last-minute dat hij de ontslagen Rus Nikita Mazepin vervangt bij het geplaagde Haas.

Volgens Max Verstappen was het vrij snel geregeld. "We zitten met z'n allen in een WhatsApp-groep. Daarin overleggen we dingen en deelt iedereen zijn mening. Veel jongens zijn met de oorlog bezig, een gezamenlijk statement is sterker dan allerlei individuele uitingen op sociale media."

"We zijn allemaal ooggetuige. We zien dat mensen hun land ontvluchten en dat er veel slachtoffers vallen. Dan realiseer je je echt wel dat ons eigen Formule 1-wereldje er eigenlijk niet toe doet", zegt Mercedes-teambaas Toto Wolff. "Ongelooflijk dat we in deze tijd nog een oorlog meemaken in Europa. Daarom maken wij duidelijk wat we van deze invasie vinden."

"In de huidige wereld zijn we niet zo relevant", vult Wolffs rivaal Mattia Binotto aan. De Ferrari-teambaas vindt dat de Formule 1 als mondiale sport de vrede moet promoten. "We moeten een gezamenlijke vredesboodschap verkondigen. Dat is wat we kunnen doen. Dat moet onze belangrijkste taak zijn."

Gedaanteverwisseling

Bijzaak of niet: de tien teams en hun twintig coureurs hebben de handen vol aan hun nieuwe rijdende strijdwapens. De eerste testdagen, eerder deze maand in Barcelona, hebben een enorme datastroom opgeleverd. Die data resulteren in diverse updates bij alle renstallen.

Topteam Mercedes spant de kroon. De auto van Lewis Hamilton en George Russell heeft een gedaanteverwisseling ondergaan. Vooral de zijkant is onder handen genomen.