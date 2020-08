Vermogenstoets zzp'ers: 'Overwaarde was bedoeld als aanzet voor mijn pensioen'

De coronasteun is ook voor zelfstandigen met negen maanden verlengd, maar de voorwaarden zijn strenger geworden. Zo krijg je geen aanvulling meer van je inkomen als je meer dan 46.520 euro aan spaargeld hebt. Alleen als je zelf niet genoeg geld hebt om je hoofd boven water te houden, kun je aanspraak maken op de steun.

In de eerste drie maanden maakten zo'n 374 duizend zzp'ers gebruik van de steun. In de tweede ronde werden de voorwaarden strenger: er ging een partnertoets gelden. Op dit moment maken zo'n 95 duizend mensen gebruik van de tweede ronde. Een deel daarvan zal vanwege deze vermogenstoets in de derde ronde geen recht meer hebben op de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo).

Niet je eigen huis opeten

De afgelopen dagen waren er geruchten over een vermogenstoets, maar het was nog onduidelijk of een eigen huis daar ook in meegenomen zou worden, en hoe hoog de drempel zou liggen. "Ik sprak mensen die heel bang waren dat ze nu met een paar duizend euro spaargeld in hun eigen levensonderhoud moesten gaan voorzien", zegt Maaike van Steenis, ondernemerscoach in de culturele sector. "Maar het drempelbedrag blijkt toch best hoog te liggen, dat is mooi."

Toch zijn er nog wel een paar kanttekeningen te maken. "Als je zelf elke maand braaf iets op een gewone spaarrekening hebt gezet voor je pensioen, of mindere tijden, dan word je wel benadeeld", zegt Van Steenis. "Of zelfstandigen die veel kosten maken, die kunnen ook een hoog bedrag apart hebben staan voor investeringen. Die moeten daar dan nu van gaan leven."