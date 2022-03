Eerste homohuwelijken gesloten in Chili

De wet die het homohuwelijk in Chili mogelijk maakt werd al in 2017 door de linkse president Bachelet aan het parlement voorgelegd. Daar bleef het voorstel jarenlang liggen, totdat haar conservatieve opvolger Piñera afgelopen zomer plots aankondigde dat de tijd was gekomen om het huwelijk open te stellen voor koppels van hetzelfde geslacht. Eind december keurden beide kamers van het parlement de wet met een grote meerderheid goed en vandaag trad die in werking.

Chili is daarmee het achtste land in Latijns-Amerika waar het homohuwelijk gesloten kan worden. Argentinië, Brazilië, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Uruguay en (delen van) Mexico gingen het land voor. Tot vandaag was het voor lhbti'ers in Chili alleen mogelijk om een geregistreerd partnerschap aan te gaan.