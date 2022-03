Van Aert draagt gele trui in Parijs-Nice over aan Roglic, McNulty soleert naar zege

Primoz Roglic heeft in de vijfde etappe van Parijs-Nice de leiding in het klassement overgenomen van zijn ploeggenoot Wout van Aert. De Belg van Jumbo-Visma greep gisteren de leiding na zijn zege in de tijdrit, maar op de belangrijkste klim van de dag liet hij de groep met favorieten gaan om energie te sparen. De Amerikaan Brandon McNulty (UAE) reed op dezelfde klim weg bij zijn medevluchters. Na een solo van 39 kilometer boekte hij zijn eerste WorldTour-zege uit zijn loopbaan.

Na drie redelijk vlakke etappes en een tijdrit stond er op de vijfde dag van Parijs-Nice voor het eerst een bergetappe in het routeboek. In de rit met drie serieuze beklimmingen verdedigde geletruidrager Van Aert een voorsprong van tien seconden op zijn ploeggenoot Roglic. Al vroeg in de etappe door de Ardèche (188 kilometer) ontstond een kopgroep van tien renners, waarin de Spanjaard Rubén Fernández (Cofidis) de best geklasseerde was. De groep met McNulty reed een maximale voorsprong van ruim zeven minuten bijeen.

Veel opgaves Maar liefst achttien renners gingen niet meer van start in de vijfde etappe van Parijs-Nice. Aan de opgaves liggen verschillende redenen ten grondslag, maar luchtwegproblemen lijken de grootste oorzaak. Er werd geen coronabesmetting gemeld voorafgaand aan etappe. Ook Dylan Groenewegen stapte niet meer op.

In het peloton werd vooral gekeken naar Jumbo-Visma, dat met Van Aert, Roglic en Christophe Laporte de eerste drie plekken in het algemeen klassement bezette. Op de Col de la Mûre, de laatste gecategoriseerde beklimming van de dag op veertig kilometer van de streep, nam de ploeg van Nairo Quintana (Arkéa Samsic) de leiding even over. Van Aert liet de groep al snel gaan en ook Laporte moest passen. Ook Kruijswijk lost Even later loste ook Steven Kruijswijk, waardoor klassementsfavoriet Roglic alleen nog Rohan Dennis als ploeggenoot bij zich had. Ondertussen was McNulty in zijn eentje weggereden uit de kopgroep. De sterke klimmer en tijdrijder, die dit seizoen al twee keer eerder naar een zege soleerde, had op de top van Col de la Mûre een minuut voorsprong op zijn eerste achtervolgers. Op de laatste (ongecategoriseerde) klim liep hij nog verder uit, waarna de 23-jarige Amerikaan zijn zege geëmotioneerd vierde. De Fransman Franck Bonnamour (B&B Hotels) won bijna twee minuten later de sprint om de tweede plek, voor de Amerikaan Matteo Jorgenson (Movistar).

Primoz Roglic - AFP

Roglic, die het in de slotfase ook zonder Dennis moest doen, haalde op de laatste helling zelf de ontsnapte Ineos-renner Daniel Felipe Martínez terug en handhaafde zich zonder problemen in het flink uitgedunde peloton. Yates nu tweede De Sloveense kopman van Jumbo-Visma kwam op 5.43 na McNulty binnen. In het klassement verdedigt hij nu een voorsprong van 39 seconden op Simon Yates (BikeExchange). Pierre Latour staat (TotalEnergies) staat derde op 41 tellen. Parijs-Nice duurt nog tot en met zondag. Morgen staat er een flinke heuvelrit op het programma en daarna krijgen de renners nog twee pittige bergetappes voor hun kiezen.