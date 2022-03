Kabinet: kritiek VN-gezant op Nederlandse politie klopt niet

De speciale VN-rapporteur op het gebied van marteling Nils Melzer baseert zich in zijn vragen over hardhandig ingrijpen van de Nederlandse politie op "onjuiste en onvolledige" informatie. Dat staat in het antwoord dat het kabinet hem heeft gestuurd.

Melzer uitte zich zeer kritisch over het optreden van de ME bij het coronaprotest op het Malieveld in Den Haag, op 14 maart vorig jaar. Ook wilde hij een verklaring voor het gebruik van een waterkanon tijdens een avondklokprotest in Eindhoven en politieoptreden in Amsterdam op 2 januari dit jaar.

Minister Yesilgöz van Veiligheid en Justitie stelt in haar brief namens het kabinet dat er goede procedures zijn om verkeerd gebruik van politiegeweld te voorkomen. Er loopt bijvoorbeeld een onderzoek naar het ingrijpen door een ME'er en een hondenbegeleider bij een demonstratie op het Malieveld.

Willekeurig

Zij vindt dat Melzer ten onrechte de indruk wekt dat de politie in Den Haag willekeurig wapenstokken, traangas en een waterkanon inzette en in de lucht schoot. Hij stelt ook dat er geen politieagenten gewond waren geraakt.

"Er zijn wel degelijk meerdere politiemensen gewond geraakt bij dit voorval", zegt Yesilgöz. Verder werd er één waarschuwingsschot gelost, geen traangas gebruikt en het waterkanon werd gebruikt om mensen nat te spuiten door over ze heen te richten, zegt zij.

Bij de situatie in Amsterdam had de politie aanwijzingen dat er wapens waren meegenomen en dat er signalen waren dat individuen en "militante anti-overheidsgroeperingen" geweld wilden gebruiken. Op het waterkanon in Eindhoven gaat de minister niet in, omdat die zaak onder de rechter is.

Klacht bij VN

Melzer deed kritische uitspraken over de ME op Twitter: "Dit is een van de meest afschuwelijke beelden van politiegeweld die ik gezien heb sinds George Floyd".

De Nederlandse politie was daar woedend over. Politiebonden zegden het vertrouwen in hem op en dienden een klacht tegen hem in bij de VN. De politie Den Haag noemde het teleurstellend dat Melzer "stellige uitspraken doet op basis van enkele beelden, zonder kennis te nemen van de context".

Melzer zei later dat hij nog steeds achter zijn kritiek stond, al erkende hij dat hij "genuanceerdere" bewoordingen had kunnen gebruiken. Hij legt eind maart vervroegd zijn functie als VN-rapporteur neer en vertrekt dan naar het Internationale Rode Kruis, waarvoor hij eerder al werkte. Zijn vroegtijdige vertrek heeft te maken met zijn nieuwe baan, die niet te combineren met het VN-werk, zegt hij zelf.