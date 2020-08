Eerste zege na coronastop is voor Eindhoven, vuurwerk bij Cambuur

Na 172 betaaldvoetballoze dagen is de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen in het Nederlandse betaald voetbal gewonnen door FC Eindhoven. De Brabanders wonnen op Sportcomplex Zoudenbalch met 2-1 van Jong FC Utrecht. Later op de avond won SC Cambuur, een van de titelfavorieten, thuis met 2-0 van NEC.

Cambuur, dat in het afgebroken vorige seizoen als koploper naast promotie greep (de KNVB en de rechter werkten niet mee), had voor de rust een overwicht, maar kreeg amper kansen. Jarchinio Antonia was het dichtst bij een treffer, maar hij kon na mistasten van doelman Norbert Alblas de bal van dichtbij niet tussen de palen krijgen.

Toen de tweede helft op het punt van beginnen stond, verrasten de fans buiten het stadion met een vuurwerkshow. Daardoor startte het tweede bedrijf iets later.