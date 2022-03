Eerste tien dagen maart leveren recordhoeveelheid zon op

Het contrast kan bijna niet groter. Waar februari werd gekenmerkt door liefst drie stormen en een bovengemiddelde hoeveelheid regenval, is maart begonnen met veel zon en blauwe luchten. De eerste tien dagen van de maand leveren zelfs een recordaantal uren zon op.

In maart 1976 scheen er in de eerste tien dagen 72,4 uur zon, nu zal het uitkomen op zeker 85 uur. Het is nog niet te zeggen of er voor de hele maand ook een zonrecord gevestigd zal worden, al zijn de voortekenen niet ongunstig. Nederland blijft naar verwachting deze maand onder invloed staan van hogedrukgebieden. Voor een record zijn er meer dan 208 zonuren nodig, gemeten over de hele maand.

Het aantal zonuren wordt gemeten aan de hand van de vijf hoofdstations van het KNMI: De Bilt, Vlissingen, Den Helder, Maastricht en Eelde. Daar wordt een gemiddelde van genomen.

Regen mogelijk vanaf het weekend

De hoeveelheid zonuren in combinatie met droogte is opmerkelijk, zegt weerman Marco Verhoef: "In april en mei heb je ook wel eens zo'n periode, maar dan staat de zon hoger waardoor je meer zonuren hebt. Het is toeval dat de omstandigheden nu precies goed zijn, met een hogedrukgebied en weinig vocht in de lucht."