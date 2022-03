Smits verovert Europa met Noorse stuntploeg en ontvangt zelfs New York Times

De tegenstander van AZ in de achtste finales van de Conference League spreekt tot de verbeelding. Niet qua naam, wel qua verhaal. FK Bodø/Glimt, een Noors stuntclubje dat na eigen land nu Europa aan het veroveren is. De Nederlander Joshua Smits maakt het allemaal van dichtbij mee. Nee, voor de 21ste oktober van afgelopen jaar kenden niet veel mensen Bodø/Glimt. Op die donderdagavond schreven de Noren geschiedenis door met 6-1 te winnen van het AS Roma van José Mourinho. De Portugees coachte meer dan duizend duels, maar kreeg nooit meer goals om de oren dan in Bodø. 6-1 tegen de Italiaanse topclub. Krankzinnige cijfers, maar ze staan niet op zichzelf. Het hoort bij de enorme opmars van de club uit het noorden. In drie jaar tijd is Glimt opgeklommen van het tweede niveau tot landskampioen van Noorwegen. En het laat zich nu zien in Europa. New York Times op bezoek Na AS Roma moest ook Celtic eraan geloven. In Glasgow wonnen de Noren met 3-1. In het Aspmyra Stadion in Bodø, goed voor een capaciteit van 6.295 toeschouwers, werd het 2-0 voor de thuisploeg. Overtuigend door, noemen ze dat. "Iedereen vindt het fantastisch, zo'n kleine club die meedoet met de grote jongens", vertelt Smits. De Nederlandse doelman zag al eens een journalist van The New York Times naar Noorwegen afreizen. "Dan denk je wel even: wat moeten zij nou met een artikel over onze kleine club uit het noorden van Noorwegen? Blijkbaar zetten we iets bijzonders neer."

Het stadion van FK Bodø/Glimt, waar er gespeeld wordt op kunstgras in winterse omstandigheden - Joshua Smits

Waar doorgaans voetbalsprookjes in gang worden gezet door rijke clubeigenaren, is dat bij Glimt anders. Niets grote geldschieter, gewoon beleid. En een stad van iets meer dan 50.000 inwoners met een enorm hart voor de club. "Alles hier draait om de voetbalclub. Overal waar je komt, of het nu in een kledingwinkel of een restaurant is, het gaat alleen maar over Bodø/Glimt", weet Smits. "En op wedstrijddagen gaat hier letterlijk bij elk huis de vlag uit." 'Hikes die je normaal alleen op Instagram ziet' Toen de in Nijmegen geboren keeper in de zomer van 2020 overkwam van Almere City beloofden ze bij de Noorse club dat hij zijn ogen zou uitkijken vanwege de prachtige natuur. Dat gebeurde ook. "Ik zit nu op de bank en als ik dan even door het raam naar buiten kijk zie ik van die mooie, grote, witte bergen op de achtergrond", omschrijft Smits aan de telefoon het uitzicht vanuit zijn appartement in de stad. De natuur is een groot pluspunt van zijn Noorse avontuur, vertelt hij. "Als je hier tien minuten de stad uitrijdt, kun je fantastische hikes pakken die je alleen maar op Instagram ziet. Als ik een paar dagen vrij ben, vind ik het mooi om erop uit te gaan en zo'n wandeling te pakken. Twee uur bergop en weer twee uur bergaf, da's een lekker gevoel."

Joshua Smits tijdens een hike in de Noorse bergen - Joshua Smits

Het klinkt als een droombestemming, maar dat is het lang niet altijd. In de wintermaanden is het in Bodø soms al om 14.00 uur donker. "Dan train je in de ochtend, eet je nog wat op de club, kom je thuis en is het pikkedonker. Dat is wel bijzonder." Smits geeft nog een voorbeeld. "Ik ben weleens in de winter na de training koffie gaan drinken met teamgenoten en dan voelt het toch echt raar om in het donker bij een lunchtentje te zitten. Dan krijg je het gevoel dat je avondeten moet bestellen, haha." Hij noemt het soms taai, die donkere dagen. Zijn vriendin heeft nog een baan in Nederland en is niet altijd in Noorwegen. In zijn vrije tijd probeert Smits de Noorse taal te leren ("Ik wil niet alle grapjes in de kleedkamer missen"), want om nu te zeggen dat het centrum van Bodø bruist, dat niet.

In de wintermaanden verdwijnt de zon al snel in Bodø - Joshua Smits

De focus van Smits ligt dus helemaal op het voetbal. En daar krijgt hij vooralsnog veel voor terug, met een landstitel en een succesvolle Europese campagne. En dat voor een club met weinig middelen. Wat is het geheim van Bodø/Glimt? Volgens de gewaardeerde voetbalwebsite Transfermarkt is de selectie van de Noren een kleine vijftien miljoen euro waard. Dat is in Nederland vergelijkbaar met Willem II en Fortuna Sittard. De site heeft bijvoorbeeld de selectie van Ajax op een totale marktwaarde van zo'n 360 miljoen euro geschat. Die van AZ op 62 miljoen euro. En dus is de grote vraag: wat is het geheim van FK Bodø/Glimt? Smits moet het antwoord schuldig blijven. "We doen echt niet veel anders dan bijvoorbeeld clubs in Nederland. Ik vind het daarom moeilijk om te zeggen. Er is in ieder geval een duidelijk plan." Dat plan is een spelwijze die gebaseerd is op een Europese grootmacht. "In mijn eerste gesprekken vertelden ze bij Glimt dat ze zichzelf een beetje zien als het Noorse Liverpool. Ze willen met dezelfde intensiteit op het veld staan."

Joshua Smits in actie voor NEC, waar hij tussen 2011 en 2018 onder contract stond - Pro Shots

Hoog druk zetten, als een team, en de tegenstander proberen te overrompelen. Tegen AZ, een elftal met de kwaliteit om onder die druk vandaan te voetballen, wordt dan ook een spectaculaire wedstrijd verwacht in het Noorse stadje. Smits is in ieder geval blij om tegen een Nederlands team te spelen. "Ik kom niet vaak terug dus elk dagje dat ik in Nederland ben, ben ik blij om." Zijn vrienden waren overigens wat minder content met AZ als tegenstander. "Ik heb een groep vrienden die ons achterna reist in Europa, van Sofia tot Schotland. Daar maken ze dan een mooi tripje van. Dus ze dachten nu aan een leuke stad als Kopenhagen of Rennes, maar het is Alkmaar geworden."