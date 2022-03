CDA'er over stikstofprobleem: spijt me dat we het zover hebben laten komen

CDA-Kamerlid Boswijk is in een debat over de stikstofproblematiek door het stof gegaan. "Ik wil bij deze mijn excuus aanbieden voor de afgelopen dertig jaar. Het spijt me dat we dit als CDA zover hebben laten komen." De landbouwwoordvoerder zei dat we "een heel mooie agrarische sector hebben, die toch uit de bocht is gevlogen" qua stikstofuitstoot.

Het debat gaat onder meer over het al dan niet gedwongen opkopen van vervuilende boerenbedrijven in de buurt van kwetsbare natuurgebieden. Het CDA vindt dat vooral moet worden ingezet op vrijwillige medewerking van boeren, terwijl oppositiepartijen als GroenLinks, PvdA en de Partij voor de Dieren vinden dat dit te weinig zoden aan de dijk zet.

PvdA-Kamerlid Thijssen vroeg Boswijk om excuses te maken. Hij zei dat Nederland vanwege het stikstofprobleem "op slot" zit. "Er worden geen woningen meer gebouwd, terwijl er ik weet niet hoeveel vluchtelingen deze kant op komen. Provincies geven geen vergunningen meer af, omdat ze met hun handen in het haar zitten."

"Het spijt me, het spijt, het spijt me", antwoordde de CDA'er. "Maar dit gaat ons dus niet helpen." Hij vindt dat er toch vooral moet worden ingezet op vrijwillige medewerking om het vertrouwen van de boeren niet te verliezen.

'Boerenpartij'

Dat vertrouwen is volgens Boswijk soms ver te zoeken. "Ik krijg ook de schuld en dat is deels ook terecht, want het CDA heeft zijn vingerdrukken hier ook op zitten en daar loop ik niet voor weg. We hebben als overheid te weinig gestuurd, en daar hebben we als CDA een verantwoordelijkheid in."

Het CDA wordt wel een boerenpartij genoemd, omdat er van oudsher veel boeren op stemmen. Kort na zijn aantreden als Kamerlid presenteerde Boswijk een nieuwe landbouwvisie, waarin de partij voor het eerst zei dat de veestapel in Nederland op den duur kleiner zal moet worden. Hij zei vanmorgen in het debat dat hij daarmee al heeft aangetoond dat het CDA bereid is over zijn eigen schaduw heen te stappen.

In het regeerakkoord staat dat het kabinet staat dat er gestreefd wordt naar vrijwillige medewerking van boeren aan bijvoorbeeld de opkoopregeling, maar dat "vrijwilligheid" in bepaalde gevallen "niet langer vrijblijvendheid betekent". De overheid wil dan "op het boerenbedrijf in gesprek gaan" om oplossingen te zoeken.