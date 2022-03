SC Cambuur moet trainer Henk de Jong opnieuw langere tijd missen

SC Cambuur-trainer Henk de Jong is opnieuw voor langere tijd uit de roulatie. De Jong heeft een cyste in zijn hoofd die hem het werken onmogelijk maakt. Hij ontbreekt daardoor de rest van dit seizoen. Begin december werd de cyste ontdekt, waarna De Jong enige tijd afwezig was. Na de winterstop pakte hij zijn werkzaamheden weer langzaam op. Het coachen tijdens wedstrijden en interviews met de pers liet hij in eerste instantie nog wel aan zijn assistenten over. Het herstel leek voorspoedig te verlopen, zeker toen De Jong eind februari zelf weer langs de lijn stond en interviews voor zijn rekening nam. De trainer heeft nu echter toch te maken met een terugval, waardoor hij rust moet nemen. De Jong mikt op rentree in nieuw seizoen "We hoeven er geen zielig verhaal van te maken, want er zijn momenteel veel ergere dingen aan de hand in de wereld", laat De Jong weten via de website van Cambuur. "Voor mij en voor ons is dit wel heel vervelend, maar op dit niveau kun je niet maar voor een deel functioneren." "Ik ga er nu alles aan doen om weer helemaal topfit te worden en dan hoop ik er bij de start van het nieuwe seizoen weer volledig te zijn", aldus De Jong.

Wat is een cyste? Een cyste is een holte in het lichaam, gevuld met bijvoorbeeld lucht of vocht. Bij De Jong kwam het aan het licht bij ziekenhuisonderzoek, nadat hij last kreeg van verminderd zicht. Cystes in het hoofd zijn zeldzaam. Omdat een cyste door blijft groeien, kan het hersenweefsel onder druk komen te staan. Dat kan leiden tot ernstiger klachten. De Jong vertelde eerder dat artsen hem gerustgesteld hebben over de gevolgen die de cyste voor hem kan hebben. "De doktoren hebben ernaar gekeken, ik ben bij verschillende ziekenhuizen geweest. Ze hebben geadviseerd om de cyste te laten zitten. Als ik toch weer klachten krijg, kunnen ze daar wat aan doen, zonder een ingrijpende grote operatie", zei De Jong destijds.