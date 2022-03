PSG-voorzitter haalt verhaal bij Makkelie, ook Pochettino boos: 'Echt grote fout'

Paris Saint-Germain-trainer Mauricio Pochettino heeft scheidsrechter Danny Makkelie de schuld gegeven van de 3-1 nederlaag tegen Real Madrid in de Champions League.

Volgens de Argentijnse trainer had Makkelie de gelijkmaker van Karim Benzema moeten afkeuren na een overtreding op Paris Saint-Germain-keeper Gianluigi Donnarumma.

"Dat gebeurde niet en dat veranderde alles", vertelde Pochettino na afloop op de persconferentie. "Hierdoor raakten we de controle over de wedstrijd kwijt. Ik kan niet begrijpen waarom hij niet floot en ik vergeef het hem ook niet. Het was echt een grote fout."

Duwtje

Het doelpunt van Benzema kwam tot stand na een zeldzaam foutje van de Italiaanse doelman. Donnarumma aarzelde te lang met uitschieten, kreeg een duwtje van Benzema en speelde de bal zo in de voeten bij Vinicius. De Braziliaanse aanvaller bediende Benzema en die schoot de 1-1 in het doel.

"Op z'n minst had Makkelie de videoscheidsrechter om advies kunnen vragen", aldus Pochettino. "Ook dat is volgens mij niet gebeurd. Mijn spelers zijn door deze blunder van slag geraakt en verloren vervolgens de wedstrijd. Daarbij geef ik ook toe dat wij vervolgens fouten hebben gemaakt."