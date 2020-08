'Vermoeid' Feyenoord verliest in Oostenrijk van Hamburger SV

Orkun Kökçü (links) zet een tackle in op Josha Vagnoman van HSV - Pro Shots

Feyenoord is in de voorbereiding op het nieuwe voetbalseizoen tegen zijn eerste nederlaag aangelopen. De Rotterdammers verloren in het Oostenrijkse Kufstein met 1-0 van Hamburger SV. Manuel Wintzheimer maakte in de 52ste minuut de winnende treffer voor de Duitse tweede divisionist. Bij Feyenoord stond aanvoerder Steven Berghuis voor het eerst in de basis na een tijd van afwezigheid door een luchtweginfectie.

'Pittige week' Feyenoord beleefde een intensief trainingskamp in Duitsland en Oostenrijk, inclusief vier duels in zeven dagen. "Het is een heel positieve week geweest, waarin we hard getraind hebben. Verder hebben we Steven Berghuis en Ridgeciano Haps weer terug, die heel belangrijk zijn in dit elftal", aldus Feyenoord-trainer Dick Advocaat op de website van de Rotterdammers.

Een aantal Feyenoord-fans bekijken op een afstand naar Feyenoord-Hamburger SV - Pro Shots

"Sommige spelers waren vandaag niet helemaal fris meer, gaven ze zelf ook aan. Dat is niet zo vreemd, dit was onze vierde wedstrijd in zeven dagen en we hebben gisteren nog hard getraind. Dan kan je een keer verliezen." Oefencampagne Eerder op het toernooi in Kufstein speelde Feyenoord gelijk tegen Arminia Bielefeld (0-0). Daarvoor wonnen de Rotterdammers op een oefentoernooi in Duisburg van Borussia Dortmund (3-1) en MSV Duisburg (2-1). De formatie van Advocaat versloeg in de voorbereiding ook al Sparta (3-0) en speelde gelijk tegen FC Twente (0-0).

