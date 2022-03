Marioepol meldt 3 doden bij beschieting ziekenhuis, Rusland verwerpt kritiek

De beschieting van een ziekenhuis in Marioepol heeft aan zeker drie mensen het leven gekost, een van de slachtoffers is een kind. Zeventien anderen raakten gewond, onder wie zwangere vrouwen, meldt de locoburgemeester van de stad aan de BBC. "Ik weet weet zeker dat ze doorhadden dat dit een medische faciliteit was. Het is het derde ziekenhuis dat ze verwoesten in deze stad", zegt Sergei Orlov. Volgens hem waren eerder een coronaziekenhuis met 300 bedden en een bloeddonorcentrum geraakt. Rusland noemt de berichten over de aanval nepnieuws. Een Russisch lid van de VN-vertegenwoordiging zegt dat het ziekenhuis gebruikt werd door Oekraïense troepen. "Zo ontstaat nepnieuws", twittert Dmitri Poljanski, de tweede man van de Russische VN-delegatie. "We hebben eerder al gewaarschuwd dat dit ziekenhuis door radicalen tot een militair object was gemaakt." Rusland meldde drie dagen geleden in de VN-Veiligheidsraad op basis van "plaatselijke bronnen" dat "de Oekraïense strijdkrachten het personeel uit het ziekenhuis hebben geschopt om vanuit de faciliteit te kunnen vuren". Poljanski gaf geen bewijs voor die stelling, maar noemde het wel verontrustend dat de VN "informatie zonder bevestiging verspreidt".

Correspondent Geert Groot Koerkamp: Dit bericht van een hooggeplaatste functionaris is vooralsnog de enige officiële reactie van Rusland. Het is wat je voortdurend hoort uit Moskou: dat de Oekraïners Russisch vuur uitlokken door zich in ziekenhuizen en woonwijken te verschansen, zodat ze vervolgens de Russen kunnen beschuldigen van dit soort catastrofes. Dat is gangbare retoriek.

Propaganda, noemt hoogleraar Oorlogsstudies Frans Osinga van de Nederlandse Defensie Academie de Russische opmerkingen. "Dit is onderdeel van de informatieoorlog, maar de beelden van slachtoffers ondermijnen die propaganda onmiddellijk." Indringende beelden na de luchtaanval op het kinderziekenhuis in Marioepol:

Hulpdiensten halen slachtoffers uit verwoest ziekenhuis Marioepol - NOS

Dat het ziekenhuis werd geraakt komt volgens Osinga door de strategie die de Russen kiezen. "Ze belegeren steden rücksichtslos met luchtbombardementen, gewone artillerie, kruisraketten, langeafstandsraketten. Daar zitten ook raketten bij die niet precies geleid zijn, dus die kunnen overal terechtkomen in een straal van 50 tot 100 meter." "Kijk ook naar Charkov, Soemy, dat zijn ook steden die voortdurend worden gebombardeerd. Daar is geen onderscheid meer te maken tussen een juridisch legitiem militair doel en een burgerobject dat beschermd moet worden. Dit risico hebben ze zeer bewust genomen, als ze überhaupt al geïnteresseerd waren in het voorkomen van burgerslachtoffers." Een verslaggever van het Amerikaanse persbureau AP zag dat zeker één vrouw met kind en een zwangere vrouw gewond waren geraakt bij de explosies. De Oekraïense president Zelensky spreekt van genocide en roept het Westen nogmaals op Rusland zwaar te straffen.

Een vrouw wordt uit het ziekenhuis geëvacueerd - AP

Volgens Wereldgezondheidsorganisatie WHO zijn er in twee weken strijd achttien medische faciliteiten geraakt, onder andere gisteren nog twee bij Kiev. Daarbij zijn volgens de WHO zeker tien personen omgekomen. VN-secretaris-generaal António Guterres noemt de beschieting van het ziekenhuis in Marioepol weerzinwekkend. "Burgers betalen de hoogste prijs voor een oorlog waar ze niets mee te maken hebben. Dit nodeloze geweld moet stoppen." Beelden van net na de beschieting: